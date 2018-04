Actualidade

O antigo Presidente norte americano George Bush deixou os cuidados intensivos do hospital no Texas, onde foi internado no domingo, devido "uma infeção que se disseminou no sangue", anunciou na quarta-feira o porta-voz.

"Ele está acordado e conversar com a equipa do hospital, com a família e amigos. Os médicos estão muito satisfeitos com os progressos", declarou Jim McGrath, em comunicado, reforçando que Bush deverá continuar a recuperação nos próximos dias.

McGrath notou que Bush está mais preocupado com a vitória dos Houston Rockets contra o Minnesota Timberwolves "do que em qualquer outra coisa".