Gripe espanhola

O departamento de epidemiologia do Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) está a recalcular, a partir de fontes primárias, os dados de mortalidade da "gripe espanhola", em 1918, para apurar como esta atingiu Portugal em cada distrito.

O anúncio foi feito por Helena Rebelo de Andrade, virologista e diretora do Museu da Saúde, a propósito do centenário da gripe espanhola, também conhecida por pneumónica, que terá causado cerca de 40 milhões de mortes em todo o mundo, das quais entre 50 mil a 70 mil em Portugal.

Em entrevista à agência Lusa, a especialista explicou que o trabalho do INSA - que tem o nome do diretor-geral da Saúde na altura da pandemia, Ricardo Jorge - é uma investigação histórica, com os dados da época e com o objetivo de perceber como evoluiu a pandemia nos diferentes distritos.