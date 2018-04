Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) deverá deixar as taxas de juro inalteradas na reunião de política monetária de hoje, em Frankfurt, com os analistas à espera de ouvir "mensagens" que possam surgir na conferência de imprensa.

"Não antecipamos nenhuma decisão relevante do BCE na próxima reunião", disse à agência Lusa o economista-chefe do Montepio, Rui Serra, estimando que a primeira subida das taxas de referência da zona euro aconteça no terceiro trimestre do próximo ano.

Para Rui Serra, atendendo aos recentes desenvolvimentos do Produto Interno Bruto (PIB) - que terá abrandado no início de 2018 - e da inflação (com fracos registos para o primeiro trimestre), bem como ao aumento dos riscos globais, o cenário mais provável é o BCE estender o programa até ao final do ano, com sucessivas reduções das compras mensais a partir de setembro.