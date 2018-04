Timor-Leste/Eleições

Os debates sobre a história da luta timorense, na campanha eleitoral, são, para a nova geração, como o Antigo Testamento e podem não ser uma "opção feliz", disse hoje o presidente da Conferência Episcopal de Timor-Leste.

"Reescrever a história de Timor à base de comício é uma forma de fazer lembrar as coisas, mas interrogo-mo sobre se será a mais feliz", disse Basílio do Nascimento, no final de um encontro com o Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo.

"Para a população nova, tudo aquilo que aconteceu no passado, - e perdoem-me a expressão bíblica - faz parte do Antigo Testamento. E as gerações antigas que particaparam na criação disso, não é novidades para elas", considerou.