Actualidade

Pelo menos 12 crianças morreram hoje quando um comboio chocou com o autocarro onde seguiam para a escola, no cruzamento de uma passagem de nível sem guarda no norte da Índia, disseram as autoridades.

O motorista do autocarro escolar morreu no local, acrescentaram.

Mais de 12 crianças ficaram feridas e foram levadas para um hospital em Kushinagar, a 200 quilómetros a sudeste de Lucknow, capital do estado de Uttar Pradesh.