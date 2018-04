Actualidade

Timor-Leste subiu três pontos no índice de liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), sendo o país do Sudeste Asiático mais bem colocado, quase 30 lugares à frente do seguinte, a vizinha Indonésia.

No relatório de 2017, a organização não-governamental (ONG) destacou que nenhum jornalistas foi detido em Timor-Leste desde a restauração da independência, apesar de se referir a várias formas de pressão que continuam a ser exercidas sobre os jornalistas.

Estas pressões, "usadas para impedir os jornalistas de trabalhar livremente", incluem ações legais intimidatórias, violência policial e críticas de órgãos de comunicação social por funcionários do Governo ou deputados".