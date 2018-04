Actualidade

A chuva vai regressar ao território do continente português a partir de hoje, prevendo-se também uma descida entre cinco e sete/oito graus Celsius da temperatura máxima, disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

"Para hoje esperamos já uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do Interior Norte e Centro e amanhã [sexta-feira] essa descida vai estender-se a todo o território. Estas descidas podem ser muito significativas, a variar entre os cinco e os sete/oito graus", afirmou a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Maria João Frada, no fim de semana as temperaturas máximas não vão ultrapassar os 17/18 graus e nas regiões do Interior Norte e Centro serão da ordem dos 10 a 15 graus.