O ordenado médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem (TCO) na agricultura e pescas foi, em 2016, de 726 euros, inferior em 21,5% ao dos TCO's dos restantes ramos, de acordo com os dados compilados pela Pordata hoje divulgados.

No entanto, este é o valor mais baixo desde 1985, tendo o nível recorde sido atingido em 1986, altura em que o ordenado médio mensal dos trabalhadores do setor da agricultura e pescas era inferior em 31,7%, em comparação com o montante recebido pelos funcionários dos restantes setores.

No período em causa, a disparidade salarial entre sexos também se aplicou ao setor, tendo as mulheres TCO recebido, em média, menos 14% por mês do que os homens.