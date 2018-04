Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a subir 0,46%, para 5.563,22 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa fechou em queda, com o principal índice, o PSI 20, a desvalorizar 0,85% para os 5.537,80 pontos, com 14 cotadas no vermelho.

Entre as empresas que terminaram esta sessão com ganhos, destacam-se a Pharol, que avançou 5,26%, além da Sonae Capital (0,79%) e da Mota-Engil (0,28%).