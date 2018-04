Actualidade

A recandidata à liderança do Departamento das Mulheres Socialistas Elza Pais defendeu hoje que aquele organismo deve ser autónomo dentro do PS, com uma "base concelhia", e apresentou a "partilha absoluta das licenças de parentalidade" como proposta prioritária.

"Sem conquistarmos essa partilha absoluta das licenças de parentalidade, tudo o resto fragiliza a participação das mulheres em termos profissionais, nomeadamente, das lideranças", defendeu Elza Pais em entrevista à Lusa.

Sem concorrência anunciada, a deputada socialista, antiga secretária de Estado da Igualdade, apresenta hoje a sua recandidatura à liderança do Departamento das Mulheres Socialistas com um programa que defende a refundação daquele órgão, que inclusivamente deverá mudar de nome, abrindo-o à participação dos homens, bem como novas prioridades nacionais para a agenda da igualdade.