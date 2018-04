Actualidade

As autoridades Filipinas fecharam hoje, por seis meses, a ilha mais popular do arquipélago, vítima do turismo de massa e que a tornou numa "fossa séptica", segundo o Presidente Rodrigo Duterte.

Boracay, uma ilha paradisíaca com águas outrora cristalinas, está a sofrer com a repercussão do desenvolvimento acelerado.

O seu polémico encerramento visa a limpeza do local e, em particular, a construção de estações de tratamento de esgotos.