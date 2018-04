Actualidade

A Metro do Porto admitiu hoje que o encerramento de linhas continua "em cima da mesa" devido à greve dos trabalhadores da manutenção dos veículos, mas assegura a operação em toda a rede "até domingo".

"Neste momento estamos a funcionar em todas as linhas, com as limitações que são conhecidas decorrentes da greve, portanto com menos capacidade e com atraso relativamente aos horários habituais, e estamos a fazer uma gestão mais do que dia a dia, uma gestão hora a hora, da disponibilidade de frota para operar", afirmou fonte oficial da empresa.

Em declarações à Lusa, a fonte sublinhou que o que se prevê, "a não ser que surja alguma situação anormal, é que se mantenha a operação em toda a rede garantidamente até domingo".