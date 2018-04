Actualidade

Os resultados líquidos do Deutsche Bank caíram para 120 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, menos 79% do que no mesmo período de 2017, informou hoje a instituição.

O volume de negócios desceu para 7.000 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, menos 5% do que no mesmo período do ano passado.

O banco atribuiu a queda dos resultados e do volume de negócios sobretudo às diferenças das taxas de câmbio, especialmente a revalorização do euro face ao dólar, e às baixas receitas da banca de empresas e de investimento, adiantou o Deutsche Bank,