Actualidade

As forças de segurança iranianas detiveram recentemente os presumíveis elementos de uma célula de espionagem ligada a Londres, incluindo um professor universitário com dupla nacionalidade britânica e iraniana, confirmou hoje a agência iraniana Fars.

Os detidos, cujo número não foi divulgado, faziam parte de uma rede que tentava realizar operações de espionagem para o Reino Unido, indicou a mesma fonte.

Também terão mantido contactos com os líderes dos protestos reformistas de 2009 contra a reeleição para a presidência do ultraconservador Mahmud Ahmadinejad e com outros grupos contra o sistema da República Islâmica.