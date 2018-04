Actualidade

O PSD vai votar hoje a favor do projeto de resolução do CDS-PP que propõe a rejeição do Programa de Estabilidade do Governo, anunciou o líder parlamentar social-democrata, Fernando Negrão.

"Votaremos a favor do projeto do CDS", disse, questionado pelos jornalistas, no parlamento, confirmando ainda que o PSD irá votar contra os projetos do BE e do PCP sobre o mesmo documento.

Já em 2016 e 2017 os sociais-democratas votaram ao lado do texto dos democratas-cristãos, que de ambas as vezes defendeu a rejeição do Programa de Estabilidade.