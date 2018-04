Actualidade

O Governo aprovou um regime especial com vista à atribuição de ajudas de custo aos trabalhadores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em missão a bordo dos navios de investigação, anunciou hoje o Ministério do Mar.

De acordo com o comunicado enviado pelo gabinete de Ana Paula Vitorino, o Governo "aprovou uma norma atribuindo aos trabalhadores do IPMA em missão a bordo dos navios de investigação, no âmbito de campanhas oceanográficas, ajudas de custo diárias, na sua totalidade".

"A solução agora adotada permite responder à especificidade do trabalho a bordo dos navios de investigação, assegurando uma compensação pecuniária adequada às características do trabalho desenvolvido", refere.