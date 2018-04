Actualidade

O governo criou hoje um grupo de trabalho para, até 30 de setembro, fazer sugestões para promover formas amigáveis de resolver litígios entre o Fisco e os contribuintes, através de um mediador ou conciliador, revela um diploma hoje publicado.

"O primeiro relatório de progresso do trabalho do grupo deverá ser entregue ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais até ao dia 15 de julho de 2018, devendo o grupo apresentar sugestões finais de alterações a introduzir no ordenamento jurídico até 30 de setembro de 2018", lê-se no despacho do ministro das Finanças, Mário Centeno, hoje publicado, com efeitos retroativos a 17 deste mês.

O grupo de trabalho, que vai ser coordenado por João Taborda da Gama, docente universitário, tem por missão "estruturar" o procedimento administrativo de modo a proporcionar uma participação efetiva do contribuinte na decisão tributária, prevenindo e resolvendo litígios.