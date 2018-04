Europeus judo

Os judocas Telma Monteiro (-57 kg) e João Crisóstomo (-66 kg) caíram hoje para a repescagem nos Europeus da modalidade, fase da prova em que irão ainda hoje lutar pela medalha de bronze, em Telavive.

Telma Monteiro, cinco vezes campeã europeia, perdeu ao terceiro combate na fase de grupos, com a kosovar Nora Gjakova, já no ponto de ouro, aos 3.17 minutos, período que se segue aos quatro minutos iniciais, e em caso de empate.

Foi o terceiro combate entre Telma Monteiro (12.ª do mundo) e Gjakova (quinta). A portuguesa venceu o combate nos Europeus de Budapeste, em 2013, e a kosovar nos Mundiais do mesmo ano, no Rio de Janeiro.