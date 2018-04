Actualidade

O PS confirmou hoje que vai votar contra todas as resoluções sobre o Programa de Estabilidade, incluindo as do BE e PCP, mas ressalvou que a solução de Governo, a "Geringonça", está "para durar".

Estas posições foram transmitidas aos jornalistas pelo vice-presidente do Grupo Parlamentar socialista João Paulo Correia no final da reunião semanal da bancada do PS na Assembleia da República.

Hoje, em votação, estarão cinco resoluções apresentadas pelo CDS-PP (duas), PSD, BE e PCP sobre o Programa de Estabilidade (2018/2022) do Governo - documento que ainda este mês é enviado para apreciação em Bruxelas.