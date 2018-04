Actualidade

O artista alemão Carsten Nicolai, conhecido como Alva Noto, e Planetary Assault Systems, projeto do britânico Luke Slater, vão atuar no festival de música eletrónica Forte, em Montemor-o-Velho, anunciou hoje a organização.

Alva Noto, cofundador da editora Raster Noton, juntamente com Olaf Bender, compôs a banda sonora do filme "The Revenant" com Ryuchi Sakamoto e edita este ano o álbum "Uniegav", sublinhou a organização do Forte, festival que vai realizar-se de 30 de agosto a 02 de setembro.

Também no evento vai participar Luke Slater, "lenda do 'techno' britânico", que regressa ao castelo com Jaygo Bloom no projeto Planetary Assault Systems, apresentando "o único espetáculo que realizam no mundo inteiro este ano, com uma performance audiovisual exclusiva", realça a nota de imprensa enviada à agência Lusa.