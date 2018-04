Actualidade

A Câmara da Covilhã organiza nos dias 03 e 04 de maio os primeiros "Encontros com a Cultura", iniciativa que pretende ser um espaço de partilha de experiências, de ideias e de projetos diversificados, segundo anunciou o município.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a autarquia explica que estes "Encontros com a Cultura" vão decorrer no salão nobre dos Paços do Concelho e contam com vários painéis de debate e reflexão em que participam diferentes personalidades do setor da cultura e das artes.

A autarquia frisa que esta ação tem "o intuito de contribuir para que agentes, indivíduos e instituições da região possam refletir a cidade da Covilhã, as suas tradições e o território em termos de políticas públicas para a cultura".