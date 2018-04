Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, defendeu hoje que a liberdade de expressão e de imprensa devem ser preservadas, salientando que todos devem exprimir-se livremente.

"Deveremos realçar que as liberdades, que foram conquistas democráticas pelo nosso povo, designadamente, as liberdades de expressão, de manifestação e de imprensa, devem ser preservadas e protegidas", afirmou José Mário Vaz, num discurso proferido durante a cerimónia de tomada de posse do novo Governo guineense.

Para o chefe de Estado guineense, todos devem "poder exprimir-se livremente, exporem as suas opiniões, sem serem incomodados".