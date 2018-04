Actualidade

O Ministério Público (MP) acusou a coordenadora do gabinete financeiro da Cooperativa António Sérgio, em Lisboa, de desviar 201.000 euros desta entidade de utilidade pública, que agrega Estado e associações do setor corporativo e da economia social.

Segundo o despacho de acusação do MP, a que a agência Lusa teve hoje acesso, entre junho de 2011 e fevereiro de 2013, a arguida, com 62 anos, determinou 130 transferências bancárias de contas da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) para contas tituladas por si, pelo marido e pela sogra, totalizando 201.021 euros.

A CASES é uma cooperativa com financiamento público, externalizada do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, que visa promover o fortalecimento do setor da economia social, aprofundando a cooperação entre o Estado e as organizações que o integram, assim como estimular o seu potencial ao serviço da promoção do desenvolvimento socioeconómico do país.