O Banco Central Europeu (BCE) afirmou hoje que observou uma moderação no crescimento da zona euro e mostrou-se preocupado com as "ameaças protecionistas", traçando um cenário mais pessimista.

"Após vários trimestres de crescimento acima do previsto, as informações disponíveis desde a nossa última reunião, em março, parecem indicar alguma moderação", declarou o presidente do BCE, Mario Draghi, em conferência de imprensa.

Draghi referiu, no entanto, que a conjuntura atual permanece "coerente com uma expansão ampla e sólida".