Actualidade

O PSD disse hoje "registar com agrado" as recentes declarações do ministro da Saúde sobre a localização da nova maternidade de Coimbra, defendendo que ela deve salvaguardar "a segurança das grávidas e das crianças".

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, a Concelhia do PSD de Coimbra subscreve a posição do ministro Adalberto Campos Fernandes, considerando que a nova maternidade da cidade - resultante da fusão das duas maternidades existentes em Coimbra (Daniel de Matos e Bissaya Barreto) - deve seguir "a melhor evidência técnica, científica e económica e que melhor salvaguarde a segurança das grávidas e das crianças".

A instalação da futura maternidade da cidade no perímetro dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) - estabelecimento integrado, tal como as duas atuais maternidades, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) - foi anunciada, na sexta-feira, pelo presidente do CHUC, Fernando Regateiro, durante uma conferência de imprensa, em Coimbra, com a presença do ministro Adalberto Campos Fernandes.