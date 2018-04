Actualidade

O Presidente norte-americano, Donald Trump, vai realizar uma "visita de trabalho" ao Reino Unido a 13 de julho, anunciou hoje a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders.

A visita foi anunciada pela porta-voz num encontro com filhos dos funcionários da Casa Branca e jornalistas e confirmada pouco depois por Londres, através de um comunicado do gabinete de May.

"O Presidente dos Estados Unidos visitará o Reino Unido a 13 de julho. Terá conversações bilaterais com a primeira-ministra durante a visita", lê-se no texto.