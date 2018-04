Actualidade

Os governos da União Europeia, incluindo o português, falharam na proteção das áreas naturais vitais da Europa, segundo um relatório hoje divulgado por organizações ambientalistas.

O documento, assinado pelas organizações "BirdLife Europe", "WWF", "Agência Europeia do Ambiente" e "Friends of the Earth Europe", indica que a maioria dos Estados membros, incluindo Portugal, incorporou as diretivas Aves e Habitats nas leis nacionais, mas que "todos falharam" em implementá-las adequadamente.

Num comunicado da Associação Natureza Portugal (ANP), em associação com a WWF (Fundo Mundial para a Natureza, representado em Portugal pela ANP) afirma-se que o "plano de ação" da Comissão Europeia tem um ano mas que Portugal e os outros países da União ainda não protegem as áreas naturais mais importantes.