Actualidade

Os incidentes ocorridos no jogo que consagrou o Leixões como bicampeão nacional feminino de voleibol, frente ao Clube K, em Matosinhos, serão objeto de um inquérito urgente por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Voleibol.

De acordo com fonte da FPV, os incidentes verificados antes e durante da final vão ser objeto de inquérito, com caráter de urgência, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).

Em causa está o atraso de cerca de uma hora do início do encontro decisivo do 'play-off', alegadamente por a Nave Ilídio Ramos não reunir condições de segurança, devido à ausência de policiamento, e o arremesso de objetos e líquidos para o recinto durante o jogo.