O Túnel do Marão vai dispor de uma sala de emergência e contará, a partir da próxima semana, com uma equipa de três bombeiros em permanência para prevenção, primeira intervenção e socorro, anunciou hoje o Governo.

"Vamos ter em permanência as corporações de bombeiros, quer de Vila Real quer de Amarante, no centro de comando do Túnel do Marão para acorrer às situações de emergência", afirmou o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d'Oliveira Martins.

O governante esteve esta tarde no Túnel do Marão, conjuntamente com o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, a visitar a sala de emergência da infraestrutura e a presidir à assinatura de protocolos com as corporações de bombeiros, Infraestruturas de Portugal (IP), responsável pela infraestrutura rodoviária.