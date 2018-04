Actualidade

A taxa de retenção e desistência no ensino básico e secundário no país foi, nos últimos dez anos, mais baixa no total da região Norte do que no continente, revela o boletim "Norte 2020 - Educação para Todos" hoje divulgado.

"No caso da região do Norte, temos uma média de 5,4% no ensino básico e de 13,3% no ensino secundário, em 2015/2016. Ao gerar atrasos nos percursos escolares, que tendem a acumular-se ao longo dos anos, este insucesso é um dos fatores da saída precoce da escola, ou seja, do abandono da escola por jovens que não concluíram uma formação de nível secundário; alguns - sempre demasiados - nem sequer concluíram o ensino básico", pode ler-se no documento publicado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Nos últimos dez anos, indica o boletim, "observa-se uma tendência clara para a redução dos valores da taxa de retenção e desistência no ensino básico, apesar de alguma inflexão nos anos entre 2011-12 e 2013-14", sendo que "a melhoria é mais notória na região do Norte do que no Continente".