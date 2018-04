Actualidade

O PS vai realizar duas convenções nacionais em 2019, a primeira em janeiro para aprovar a estratégia para as eleições europeias e a segunda em junho para aprovar o programa eleitoral a apresentar nas legislativas.

Este calendário foi transmitido pela secretária de Estado e dirigente socialista Mariana Vieira da Silva após ter formalizado junto do presidente do PS, Carlos César, a entrega da moção de orientação política do atual secretário-geral, António Costa.

Neste ato formal, na sede do PS, em Lisboa, esteve também presente Arons de Carvalho, fundador deste partido, antigo secretário de Estado para a Comunicação Social e atual mandatário nacional da terceira candidatura de António Costa ao cargo de secretário-geral.