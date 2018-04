Actualidade

Cientistas verificaram num ensaio pré-clínico com ratos que o vírus Zika elimina tumores cerebrais comuns em crianças com menos de cinco anos, foi hoje divulgado.

Uma equipa de investigadores da Universidade de São Paulo, no Brasil, injetou uma baixa concentração do vírus purificado em tumores cerebrais embrionários humanos que foram induzidos em ratos com baixa imunidade.

Resultado: os tumores regrediram em 20 dos 29 animais 'tratados' com o vírus, sendo que os tumores desapareceram em sete dos roedores.