Actualidade

A moção que António Costa apresenta ao congresso do PS prevê um caminho de convergência salarial com a União Europeia, a redução das disparidades nos vencimentos nacionais e o aumento sustentado do salário mínimo nacional (SMN).

Estas linhas de ação fazem parte da moção de orientação política que o secretário-geral do PS, António Costa, apresenta publicamente na sexta-feira, em Portimão, e à qual a agência Lusa teve acesso.

Hoje, em declarações aos jornalistas, Mariana Vieira da Silva, secretária de Estado e coordenadora desta moção, intitulada "Geração 20/30", fez questão de salientar que o documento "não é ainda um Programa do Governo, com medidas calendarizadas".