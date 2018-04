Actualidade

O dirigente da Coreia do Norte, Kim Jong Un, já saiu de Pyongyang em direção ao local onde se vai reunir hoje com o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, informou a agência noticiosa da Coreia do Norte.

No despacho da KCNA adiantou-se que Kim vai discutir, "de coração aberto", com Moon, "todas as questões relacionadas com a melhoria das relações inter-coreanas e a realização da paz, prosperidade e reunificação da península coreana".

A notícia considerou a cimeira de hoje como "histórica" e especificou-se que vai decorrer no lado sul da Zona Desmilitarizada.