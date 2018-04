Actualidade

O presidente sul coreano, Moon Jae-in, já partiu para a zona desmilitarizada que separa as duas coreias e onde irá decorrer uma cimeira histórica com o líder norte-coreano Kim Jong-un, adiantou a France Press.

Pouco antes da partida de Moon Jae-in, a agência noticiosa norte-coreana havia avançado que Kim Jong-un também já tinha saído de Pyongyang em direção também à zona desmilitarizada.

No despacho da KCNA adiantou-se que Kim vai discutir, "de coração aberto", com Moon, "todas as questões relacionadas com a melhoria das relações inter-coreanas e a realização da paz, prosperidade e reunificação da península coreana".