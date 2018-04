Actualidade

O grupo bancário espanhol CaixaBank, obteve lucros de 704 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, um aumento de 74,7% em relação ao mesmo período de 2017, com o BPI a contribuir com 40 milhões de euros para estes resultados.

Na informação que transmitiu hoje ao mercado o acionista maioritário do BPI explica que conseguiu estes resultados devido, principalmente, ao crescimento das receitas, com um aumento da margem bruta de 19,5%, para 2.262 milhões de euros.

O BPI contribui com 40 milhões de euros para o lucro total, mas se se tomar em consideração a totalidade das empresas em que participa, a sua contribuição seria de 169 milhões de euros.