Actualidade

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, escusou-se hoje, em Sófia, a comentar as críticas que lhe foram dirigidas pelo antigo ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, sublinhando antes a "situação muito positiva" da Grécia.

À entrada para uma reunião informal do fórum de ministros das Finanças da zona euro, e ao ser questionado sobre as críticas de Varoufakis, que em diversas entrevistas concedidas em Lisboa criticou a política de austeridade que continua a ser imposta à Grécia e acusou o novo presidente do Eurogrupo de "roçar a imoralidade", Centeno escusou-se a fazer comentários.

"Nós estamos centrados na reunião do Eurogrupo hoje, é isso que me traz aqui", limitou-se a dizer.