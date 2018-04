Actualidade

O BBVA registou um lucro líquido de 1.340 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, mais 11,8% do que no ano anterior, devido ao bom desempenho das receitas correntes, anunciou hoje a entidade.

Num comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o BBVA adiantou que o lucro obtido entre janeiro e março "é o maior resultado trimestral dos últimos três anos".

Na mesma nota, a entidade bancária adianta que em termos homólogos cresceu em todas as áreas geográficas em que o grupo opera.