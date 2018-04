Actualidade

Os lucros da Galp, no primeiro trimestre deste ano, aumentou 74%, para 135 milhões, face aos 77 milhões registados em igual período do ano passado, sobretudo impulsionados pelos projetos no Brasil, segundo dados divulgados hoje pela empresa.

"A evolução da produção de petróleo e gás aliada à recuperação das cotações do crude, ao foco na performance operacional e ao rigor na execução dos investimentos permitiu que o resultado líquido ajustado da Galp no primeiro trimestre tenha progredido em Euro57 milhões, totalizando Euro135 milhões", explica a petrolífera num comunicado divulgado à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM).

Já os resultados antes de impostos, juros, apreciações e amortizações (EBITDA RCA) fixaram-se em 455 milhões, mais 67 milhões do que no período homólogo.