Os reitores das universidades públicas angolanas vão passar a ser eleitos a partir de 2019, deixando de ser nomeados diretamente pelo Presidente da República, de acordo com determinação do chefe de Estado.

Segundo informação disponibilizada hoje à Lusa pela Casa Civil do Presidente da República, João Lourenço assinou um despacho a orientar o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação "a criar as condições para a realização de eleições em todas as universidades públicas e suas unidades orgânicas a partir do ano letivo 2019".

"De modo a compaginá-las com os princípios democráticos que devem caracterizar as instituições do ensino superior público", refere a mesma informação, recordando a "importância para a vida académica da retoma dos processos de eleição" nas universidades.