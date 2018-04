Actualidade

A bolsa de Lisboa estava hoje a negociar em alta, com as ações da Jerónimo Martins a subirem 2,53% para 14,725 euros e as da EDP a caírem 4,31% para 3,041 euros.

Cerca das 09:10 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, com 18 títulos, estava a avançar 0,08% para 5.521,08 pontos, com 11 'papéis' a valorizarem-se, quatro a caírem e três inalterados (Corticeira Amorim, Ibersol e Sonae, SGPS).

Na quinta-feira, a Jerónimo Martins anunciou que obteve um resultado líquido de 85 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, mais 9,1% do que no período homólogo.