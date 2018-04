Actualidade

O líder norte-coreano Kim Jong Un e o presidente sul coreano Moon Jae-in usaram terra e água dos dois países para plantarem um pinheiro - como símbolo de paz - antes do fim do primeiro encontro que mantiveram hoje no Paralelo 38.

Kim e Moon descerraram ainda uma placa com a inscrição "A Paz e a Prosperidade foram Plantadas" e que se encontra junto à árvore que assinala a cimeira.

O pinheiro transplantado data de 1953, o ano que marca o fim do armistício entre o sul e o norte.