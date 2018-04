Actualidade

As duas Coreias vão procurar este ano acabar com a guerra de modo permanente, segundo um comunicado conjunto divulgado hoje no final de uma cimeira histórica, 65 anos após o conflito ter terminado com um armistício.

Os dois vizinhos procurarão com os Estados Unidos e talvez também com a China - ambos signatários do cessar-fogo, na ausência de um tratado de paz - "declarar o fim da guerra e estabelecer um regime de paz permanente e sólido", refere o texto.

Os líderes das duas Coreias, Kim Jong-un e Moon Jae-in, acordaram hoje tomar medidas para a "completa desnuclearização" da península coreana.