Actualidade

O Kremlin saudou hoje as "novidades muito positivas" relativamente à paz entre as duas Coreias, que anunciaram a intenção de acabar este ano com a guerra, de forma permanente.

"Esta é uma notícia muito positiva", disse aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O presidente russo, Vladimir Putin, "sublinhou repetidas vezes que uma solução viável e estável da situação na península coreana só podia basear-se no diálogo direto e hoje vemos que o diálogo direto se realizou", sublinhou.