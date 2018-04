Actualidade

O presidente executivo do CaixaBank mostrou-se hoje, em Valência, convencido de que o BPI pode continuar a crescer nos próximos anos, ganhando quota de mercado, através da adesão de mais clientes e sem necessidade de comprar instituições do setor.

"O BPI tem uma posição extraordinária em Portugal para crescer de forma orgânica e vemos isso pelos resultados do último trimestre, que esperamos que se irão acelerar", disse Gonzalo Gortázar na conferência de imprensa em que apresentou os resultados do CaixaBank, dono do BPI, em Valência, Espanha.

Gortázar comparou a evolução do CaixaBank em Espanha com aquilo que deseja que venha a acontecer em Portugal com o BPI.