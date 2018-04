Actualidade

O secretário-geral da NATO disse hoje que a Aliança Atlântica apoia plenamente uma solução política para a tensão na península da Coreia, destacando os progressos e os compromissos assumidos pelos líderes das duas Coreias.

"A NATO apoia plenamente uma solução política para a tensão na península. Acolhemos com agrado os progressos feitos hoje, e os compromissos que os dois líderes fizeram para resolver os problemas de forma pacífica", comentou Jens Stoltenberg em conferência de imprensa, após a primeira fase da reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, a decorrer em Bruxelas.

As duas Coreias vão procurar este ano acabar com a guerra de modo permanente, segundo um comunicado conjunto divulgado hoje no final de uma cimeira histórica, 65 anos após o conflito ter terminado com um armistício.