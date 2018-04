Actualidade

O grupo espanhol Prisa informou hoje que teve um lucro 9,9 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, menos 54,8% que no mesmo período do ano passado.

O resultado bruto de exploração (EBITDA) caiu 29,1% para 55 milhões de euros, enquanto as receitas de exploração recuaram 13,8% para 282,3 milhões de euros, refere o grupo proprietário da Media Capital num comunicado enviado ao regulador do mercado espanhol, a CNMV.

A Prisa esclareceu também que a taxa de câmbio teve, entre janeiro e março, "um impacto negativo" de 36 milhões de euros nas receitas e de 17 milhões de euros no EBITDA.