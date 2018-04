Actualidade

As autoridades arménias recusaram hoje negociar com o opositor Nikol Pachinian, acusando-o de "impor a sua agenda", enquanto a oposição se prepara para novas manifestações na antiga república soviética do Cáucaso.

O deputado e oponente Nikol Pachinian, de 42 anos, que mobilizou dezenas de milhares de pessoas desde 13 de abril contra o antigo Presidente Serge Sarkissian, tornou-se por apenas alguns dias primeiro ministro e, contra o Partido Republicano, no poder, propôs ao chefe do Governo interino, Karen Karapetian, um encontro para hoje, num grande hotel na capital arménia, na presença da imprensa.

Esta proposta foi rejeitada por Karapetian, que disse, segundo o seu porta-voz, Aram Araratian, "que as negociações em que um partido impõe a sua agenda ao outro (...) não podem ser consideradas negociações".