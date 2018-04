Actualidade

O Presidente da República saudou o encontro de hoje entre os líderes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte e a sua "abertura ao diálogo", considerando que deram um "significativo passo no sentido da paz".

Marcelo Rebelo de Sousa deixou esta mensagem numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.

Nesta nota, o chefe de Estado "saúda o encontro mantido hoje entre os Presidentes da República da Coreia [Moon Jae-in] e da República Popular Democrática da Coreia [Kim Jong-un]".