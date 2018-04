Eutanásia

PS, BE e PAN defenderam hoje que os projetos de lei sobre a morte medicamente assistida deveriam ser votados, no parlamento, até julho, e acreditam que vão conseguir acordar um texto comum com o PEV.

"O ideal seria até ao fim da sessão legislativa termos o processo legislativo completo. Não vamos saltar fases nem pressionar para que o processo seja fechado", afirmou a deputada do PS Maria Antónia Almeida Santos numa conferência de imprensa conjunta em que, com o BE e o PAN, anunciaram ter proposto que os projetos de lei sejam discutidos em 30 de maio no parlamento.

Aliás, Maria Antónia Almeida Santos disse acreditar ser possível os quatro partidos com projetos - PS, BE, PAN e PEV - chegarem a um texto de consenso para ser votado, em votação final global, "com o melhor de todos eles".